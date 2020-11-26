Андрей Звягинцев – человек, который открыл миру Териберку, вновь посетил заполярный край

В Мурманске известный режиссер встретился с губернатором Андреем Чибисом и в неформальной беседе обсудил возможность проведения в нашем регионе международных арктических питчингов.

По мнению Чибиса, именно Звягинцев сумел показать красоту северной природы и обостренное чувство справедливости людей, которые живут на Севере. А образ прогнивших чиновников из его киноленты - пример, как нельзя работать и с чем надо бороться.

Губернатор рассказал Звягинцеву, что в последнее время наше правительство активно занимается развитием арктического кино.