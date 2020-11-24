Ангелина Вяльбе сыграла в фильме «Белый снег» свою бабушку

На российские экраны выходит спортивная драма отечественного производства. Съёмки киноленты проходили в Кировске.

«Стой на своём и никогда не сдавайся!». Так звучит слоган фильма «Белый снег», трейлер которого уже появился в сети. Он повествует о жизни и спортивных успехах лыжницы Елены Вяльбе, трёхкратной олимпийской чемпионки, четырнадцатикратной чемпионки мира и президента Федерации лыжных гонок России.

Режиссер Николай Хомерики снимал кино в марте этого года в Кировске. Местный стадион «Тирвас» был закрыт для катания, так как в это время превратился для фильма в норвежский Тронхейм. Легендарная Елена Вяльбе также присутствовала на съёмках, наблюдала за процессом. А вот её внучка Ангелина Вяльбе участвовала в нём. Девочка сыграла свою бабушку в детстве. Также в фильме снимались Ольга Лерман, Федор Добронравов, Надежда Маркина и Александр Устюгов.

В российский прокат «Белый снег» выйдет 25 февраля 2021 года.