«Ангелочка» сыграли марионетки

Полный зал собрала премьера спектакля «Ангелочек» в Мурманском областном театре кукол. Дебют молодого режиссёра-постановщика пришли посмотреть в основном уже взрослые ребята, а не малыши.

За пару минут до начала представления в коридорах собираются зрители. Многие ребята впервые решили посетить театр кукол. Но есть и те, кто ходит на представления регулярно, для них премьера спектакля с волшебным названием «Ангелочек» станет открытием.

Спектакль рассчитан вовсе не на детей, а скорее на подростков и их родителей. В нём рассказана история мальчика Сашки, который, как и всё юноши, в переходном возрасте сталкивается с жизненной драмой. А родители занимаются только своими проблемами и не обращают на него внимания.

- Хотелось бы, чтобы спектакль в своём роде спровоцировал детей на разговор с родителями, а родителей на разговор с детьми, - говорит Дмитрий Шишанов, режиссёр-постановщик спектакля «Ангелочек». – Хочу, чтобы произошёл тот самый контакт. Самая главная цель этого спектакля: чтобы все были вместе. Спектакль был бы в идеале для семейного просмотра, чтобы родители приходили вместе с детьми.

Для режиссёра спектакля Дмитрия Шишанова этот день особенный и запомниться на всю жизнь. Его сегодня можно поздравить с дебютом. Да ещё каким! Актёры управляют не обычными тряпичными куклами, а марионетками.

- Это другие куклы. Они более сложные. Для меня это вообще первый опыт выступления с такой куклой, - признаётся Тамара Лашина, исполнительница главной роли. - Это очень сложно.

Постановщики спектакля подошли к созданию декораций и кукол с особым вниманием. С первой сцены видно насколько детально проработан каждый элемент.

- На мой взгляд, спектакль подучился хорошим, - говорит Валентин Викторов, художник-постановщик спектакля «Ангелочек». - И вот то, что это дебют у Дмитрия, то он у него удался. Он просто молодец! Я даже не ожидал, что он так вытащит эту сложную тему, сложную пьесу.

Актёры и постановщики этой сложной картины перед выступлением не могли скрыть волнения. Однако зрители, ровесники главного героя, старания артистов оценили по достоинству.