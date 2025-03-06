Ангелы – медсёстры Военно-морского госпиталя в Североморске

Каким бы ни был день – праздничным или будничным – для большинства сотрудниц Военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны России в Североморске он начинается одинаково – с тщательной подготовки к смене или дежурству.

Женщины-врачи, медицинские сёстры, санитарки и другие специалисты медучреждения ежедневно работают с военнослужащими, находящимся в госпитале. Одним они помогают вернуться к жизни, другим - преодолеть сложные болезни и обрести здоровье.

Медсестра-анестезист Юлия более 13 лет работает с пациентами. Особенно её помощь нужна сейчас, когда в госпитале находятся участники специальной военной операции. Девушка старается узнать историю каждого военнослужащего, подбодрить шуткой или поддержать тёплым словом.

Юлия, медсестра-анестезист Военно-морского госпиталя в Североморске: «Жалко ребят. Особенно, когда они приезжают в операционную и рассказывают о том, как было, что с ними случилось. Что есть семья, дети, жёны, которые ждут. Конечно же, проникаешься этим, и операция, а если ещё и не одна, сближаешься. Спрашиваешь, как дела, что нового. Конечно, проникаешься к людям».

Каждый раз после очередной успешной операции в отделении интенсивной терапии напряжение спадает.

Сергей, начальник отделения анестезиологии Военно-морского госпиталя в Североморске: «Медсестра, она намного больше времени проводит с больными во время операции и во время лечения. Их вклад в излечение пациентов просто неоценим. Он больше половины исхода положительного занимает. Мужчины их видят, расцветают и у них появляется вкус к жизни».

После операций Юлия продолжает работать с пациентами. Теперь вместе с другими медсестрами нужно обойти больных и проверить их состояние.

Как отмечают военнослужащие, вклад женщин – медработников не менее важен, чем вклад тех, кто защищает Отечество с оружием в руках.