«Ангелы» в белых халатах всегда готовы спасать людей

16 октября во всем мире отмечают День анестезиолога-реаниматолога.

Врачи Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина рассказали журналистам «Арктик-ТВ» о том, как проходят их будни, какие качества присущи этим специалистам и как пандемия отразилась на их работе.

Профессия анестезиолога окутана тайной. Это загадочные врачи с секретным лекарственным «пультом», которые на время отключают сознание пациента. Но мало кто задумывается над тем, что именно невидимое присутствие анестезиолога - залог жизни больного.

Дмитрий Грабарь, врач анестезиолог-реаниматолог: «Мы защищаем пациента во время операции, не даём ему ощутить боль, помогаем докторам из общих отделений обеспечить быстрое выздоровление пациентов».

Анестезиологи - это своего рода ангелы-хранители, которые очень часто остаются «за кадром» сложных клинических случаев. Каждый день они спасают людей, отдавая им частичку себя.

Дмитрий Грабарь, врач анестезиолог-реаниматолог: «За каждого пациента приходится волноваться и даже, если нет желания, как-то лишний раз обратить внимание на него. Всё равно обращаешь внимание, волнуешься и каждого пациента фактически пропускаешь через себя».

Врачи и медицинские сёстры трудятся слаженной командой. Ведь отделение функционирует круглые сутки. В любой момент может произойти непредвиденное, поэтому друг для друга они - верная опора.

Александр Хаттунен, врач анестезиолог-реаниматолог: «Операция – это командная работа. Нельзя отделить хирурга от анестезиолога и, тем более, не убрать отсюда сестёр. От каждого понемножку нужен вклад, потому что не может быть такого, что хирург сделал хорошо, а анестезиолог плох, исход будет плохой. И наоборот, не может анестезиолог делать всё хорошо, а хирург плохо, все равно исход будет плохой».

Погрузить пациента в «сон», проконтролировать его состояние на протяжении операции, вывести из состояния наркоза и наблюдать за его самочувствием - таковы трудовые будни врача-анестезиолога-реаниматолога. Приспособиться к такому ритму работы могут далеко не все.

Дмитрий Грабарь, врач анестезиолог-реаниматолог: «Прежде всего, наверное, у человека должен быть достаточно крепкий характер и устойчивая нервная система, потому что эмоционально достаточно тяжело здесь работать».

Наталья Куликова, медицинская сестра-анестезист: «Они очень ответственные, быстро принимают решения на работе. Это очень важно. Работа в команде - это такое качество, как раз, анестезиологическое».

Во время пандемии врачи находятся на передовой и анестезиологи не исключение. Каждый день они совершают настоящий подвиг, спасая жизни инфицированных людей.

Наталья Куликова, медицинская сестра-анестезист: «Помощь мы оказываем всем. В принципе, реанимация - это такое отделение, где помощь оказывается всем больным. Нам неважно, есть у человека коронавирус, нет у человека коронавируса, помощь мы должны оказать всем».

Свой профессиональный праздник многие специалисты встретили на дежурстве. Так было и так будет, потому что от этих людей зависят наши жизни, а их помощь может понадобиться в любой момент дня и ночи.