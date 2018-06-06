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День за днём с «Арктик-ТВ»06.06.18 19:30

Английский плац, самолётные свалки, береговые горы – журналисты «Вечёрки» напомнят о забытых названиях

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Тема мусора в последнее время стала для Мурманска горячей. В соцсетях и мурманчане обвиняют нерадивых граждан в захламлении дворов и целых микрорайонов. Одна из публикаций свежего номера «Вечёрки» рассказывает, как мурманчанин дал отпор непрошенным гостям, засорявшим его двор.

Английский плац, самолётные свалки, береговые горы. Из молодых жителей Мурманска мало кто слышал эти названия. Откуда они взялись на карте города,  где в своё время находились? Ответ на эти вопросы можно найти в сегодняшнем выпуске «Вечернего Мурманска».

Минувший май порадовал мурманчан неожиданным теплом, но начало июня уже успело огорчить холодами и снегом. Журналисты «Вечёрки» выяснили у синоптиков, какие сюрпризы готовит нынешнее лето жителям Мурманска.

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Zviygincew
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