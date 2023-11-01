Анна Андриянова, турагент: открывает для северян дверь в лето

На улице снег и небольшой мороз. А так хочется тепла и солнца... Невольно всплывают в памяти слова американского писателя Роберта Хайнлайна: «Я шёл и шёл, дрожа от холода, бесконечными коридорами, заглядывая во все двери в надежде, что уж следующая непременно окажется дверью в лето».

На улице снег и небольшой мороз. А так хочется тепла и солнца...

Невольно всплывают в памяти слова американского писателя Роберта Хайнлайна: «Я шёл и шёл, дрожа от холода, бесконечными коридорами, заглядывая во все двери в надежде, что уж следующая непременно окажется дверью в лето».

А легко найти такую дверь поможет сегодня программа «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».

Если есть планы продлить лето, то гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - турагент Анна Заякина расскажет, куда в сейчас интереснее, выгоднее и, главное, безопасно полететь на отдых.