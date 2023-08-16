Анна Билобрам и Анна Морозова: о работе Центра творчества и социальной адаптации в летний период

Если посмотреть на августовскую афишу мероприятий МАУ Молодёжной политики «Объединение молодёжных центров», то там в каждый день проходят два-четыре мероприятия: от мастер-классов до спортивных игр, спектаклей и волонтёрских акций.

В состав МАУ Молодёжной политики входит и Центр творчества и социальной адаптации, руководит которым Анна Билобрам. Анна педагог-психолог. На базе Молодёжного центра творчества и социальной адаптации она, например, ведёт программы «Тайны моего я» и «Виртуальная реальность». Она помогает молодым северянам разобраться в своих эмоциях, понимании себя и других людей, а так же, как бороться со стрессом в современном мире. Проводит занятия на развитие творческих способностей и применение креативных идей на практике.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Анна Билобрам, и.о. начальника Центра творчества и социальной адаптации, психолог, и Анна Морозова, специалист Центра, поделятся с нами о том, чем они занимались летом, когда северяне привыкли отдыхать во время отпуска, и чем они ещё удивят жителей Мурманска в начале осени.