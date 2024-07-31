Анна Богдан и Вячеслав Дорофеев: «Видимо-невидимо»

Глазами наших незрячих и слабовидящих путешественников стали зрячие дети и взрослые. Вся программа, вплоть до дегустации арктической кухни, сопровождалась тифлокомментированием. Описывать визуальные образы и общаться с незрячими на уровне, достаточном для достижения познавательных и рекреационных целей, научились и взрослые, и дети.

Путешествие за Полярный круг для людей с инвалидностью по зрению - сегодня реально. И это подтверждают организаторы и руководители экспедиции и члены Санкт-Петербургского отделения РГО, руководитель МК РГО «Доступные широты» Анна Богдан и специалист по социальной работе СПб ГБУ ЦМСРДИЗ Вячеслав Дорофеев: «Наша инклюзивная команда измеряла Арктику шагами, взбиралась на сопки и умывалась в чистейшем незамерзающем гейзере, сравнивала запах и звук ветра в горах и у моря, удивлялась ощущениям в машинном отделении и ходовой рубки ледокола, пробовала Арктику на вкус в лучшем ресторане Мурманска и в самой Северной пивоварне в мире.

Глазами наших незрячих и слабовидящих путешественников стали зрячие дети и взрослые. Вся программа, вплоть до дегустации арктической кухни, сопровождалась тифлокомментированием. Описывать визуальные образы и общаться с незрячими на уровне, достаточном для достижения познавательных и рекреационных целей, научились и взрослые, и дети. Инклюзия не в кабинетах. Она там, где люди хотят делиться друг с другом теплом, эмоциями, открытиями и незаметно осваивают навыки инклюзивного взаимодействия, незаметно для себя перестают замечать коммуникационные барьеры».

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анна Богдан и Вячеслав Дорофеев, организаторы особенных экспедиций, рассказывают о том, что сегодня путешествовать может абсолютно каждый, так как есть люди, которые в этом помогают.