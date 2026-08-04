День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.26 12:00
Анна Цедрик и Александр Стабров: о работе над «Ветром Гипербореи»
«Ветер Гипербореи» - один из трёх фильмов-победителей гранта губернатора Мурманской области в поддержку молодых кинематографистов. Грант на съёмки короткометражки получил продюсер ленты Александр Стабров. Сценарий создал мурманский писатель Владимир Белошеев. Режиссёр - Анна Цедрик. В картине снимаются актёры Драматического театра Северного флота.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анна Цедрик и Александр Стабров рассказывают о творческом процессе над фильмом «Ветер Гипербореи».
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