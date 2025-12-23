Анна Цедрик: о кинопремьере «Чёрный человек»

А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...

Viktor Pavlov

Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..