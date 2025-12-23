День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.25 12:00
Анна Цедрик: о кинопремьере «Чёрный человек»
Совсем скоро в Мурманске состоится кинопремьера с глубоким символическим смыслом. 26 декабря зрители увидят короткометражный фильм по мотивам загадочной поэмы Сергея Есенина «Чёрный человек».
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анной Цедрик, режиссёр короткометражного кино, рассказывает о том, как поэма о душевном кризисе и разговоре с двойником зазвучала в нашей современности.
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
