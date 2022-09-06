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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.09.22 12:00

Анна Фёдорова, директор Агентства развития Мончегорска, подводит итоги фестиваля «Imandra Viking Fest»

На два дня Мончегорск погрузился в средневековье. Здесь проходил тематический семейный фестиваль под открытым небом «Imandra Viking Fest». Последние выходные лета несколько тысяч викингов провели в антураже скандинавских легенд, оживших боевых сражений, торжественного шествия, древности и магии. Все два дня - от первого боевого клича до выступления «Эпидемии» многочисленные участники буквально разрывались на части, чтобы не пропустить лучшие моменты яркого праздника.

Одним из основных спортивных событий стал турнир «Игры Тора», где первенство оспаривали шесть команд. На территории фестиваля работала локация свадебных обрядов, где можно было поклясться в любви своей второй половинке, а любители водных просторов отправлялись в путешествие по Имандре на драккаре — деревянном корабле викингов. Все желающие могли сфотографироваться с суровыми викингами, попробовать себя в метании ножей, вылепить горшок, обучиться ткацкому мастерству и послушать предсказания провидицы…

Фестиваль викингов завершился в суровом городе металлургов. Пришло время подводить итоги. Как проходила подготовка? Сколько гостей собрал фест? Что ждать в следующем году? Сегодня Анна Фёдорова, директор Агентства развития Мончегорска, в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечает не только на эти вопросы, но и раскрывает самые яркие странички фестиваля «Imandra Viking Fest», которые вы могли пропустить.

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