Анна Гришко: о 4-ом сезоне проекта «Музыкальные надежды Арктики и Дальнего Востока»

4-й сезон нашего проекта в честь Года семьи завершим выступлением созданного нами коллектива - Детско-юношеского симфонического оркестра Мурманской и Ленинградской областей и Петербурга. Нестандартные решения в программе - любимая классика и фрагменты из рок-оперы «Юнона и Авось» - это и не только ожидают вас 10 апреля в 17.00 в большом зале Мурманской областной филармонии.

С 2019 года при поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, Мурманской областной Думы, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Мурманской областной филармонии и других партнёров в нашем регионе реализуется уникальный проект в области музыкального искусства «Музыкальные надежды Арктики», поддержанный грантами Федерального агентства по делам молодёжи, Президентского фонда культурных инициатив и др.

Проект состоит из серий открытых мастер-классов для учащихся ДМШ и ДШИ Мурманской области от преподавателей ведущих учебных заведений России, а также круглых столов, конференций, циклов концертов и лекций, сезонных творческих школ в Мурманской области и Санкт-Петербурге, фестивалей «Музыкальная осень в Заозёрске», «Мурманские хоровые ассамблеи» и Всероссийского фестиваля музыкального искусства имени Т.Д. Крыловой.

С 2023 года проект масштабировался на территорию Камчатского края под наименованием «Музыкальные надежды Арктики и Дальнего Востока».

Наши проекты - это постоянный поиск новых форм, в т.ч. через событийные мероприятия федерального уровня.

4-й сезон нашего проекта в честь Года семьи завершим выступлением созданного нами коллектива - Детско-юношеского симфонического оркестра Мурманской и Ленинградской областей и Петербурга. Нестандартные решения в программе - любимая классика и фрагменты из рок-оперы «Юнона и Авось» - это и не только ожидают вас 10 апреля в 17.00 в большом зале Мурманской областной филармонии.

А подробно об этом событии рассказывает гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анна Гришко, депутат Мурманской областной Думы седьмого созыва.