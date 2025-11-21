Анна Гришко: о Всероссийском фестивале музыкального искусства имени Татьяны Дмитриевны Крыловой

Главное культурное событие этой осени в Мурманской области - III Всероссийский фестиваль музыкального искусства имени Т.Д. Крыловой и церемония закрытия Всероссийского конкурса пианистов имени Т.Д. Крыловой.

В рамках фестиваля уже прошла III Всероссийская конференция «Фортепианное искусство в XXI веке: актуальные вопросы исполнительства и педагогики», которая объединила более 130 участников из десятков субъектов РФ, включая Сахалинскую, Белгородскую, Ленинградскую, Курскую, Ивановскую области, Хакасию, Алтайский край и др.

А в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №276» (г. Гаджиево) прошёл цикл уроков «Мелодия судьбы».

А вчера в Мурманске торжественно открыли мемориальную доску, посвящённую Татьяне Дмитриевне Крыловой — выдающемуся музыкальному педагогу и заведующей фортепианным отделением Мурманского колледжа искусств, заслуженному работнику культуры Российской Федерации. Она размещена на торцевом фасаде дома №51 по проспекту Ленина, где жила Татьяна Дмитриевна.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анна Александровна Гришко, руководитель и идейный вдохновитель проекта, рассказывает о месте и значении в культурной жизни нашего региона Всероссийского фестиваля музыкального искусства имени Татьяны Дмитриевны Крыловой, об участниках конкурса пианистов.