Анна Гришко, Татьяна Пучкова и Кермен Музраева: о «Первом бале» с симфоническим оркестром

В Мурманске в конце ноября состоится бал для молодёжи. Его организатором выступает «Движение Первых».

Участниками крупного культурного мероприятия станут 600 юных северян от 14 до 18 лет. Их выберут из подавших заявки претендентов с помощью рейтинга.

Счастливчиков определяли по рейтингу. Каждая репетиция — балл в рейтинг, дополнительные мероприятия, участие в лекциях проекта — ещё балл, сообщили организаторы.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анна Гришко, музыкальный руководитель «Первого бала», автор проекта «Музыкальные надежды Арктики», Татьяна Пучкова, художественный руководитель «Первого бала», и Кермен Музраева, артистка Сводного симфонического оркестра регионов Арктической зоны РФ (Чукотский АО), расскажут о необычном проекте, о его подготовке и о том, как будет проходить это событие.