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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.22 19:30

«Анна Каренина» на новый лад, или Театральный проект Беларуси показан в Мурманске

На сцене Мурманского областного театра кукол состоялась премьера спектакля с участием известной белорусской актрисы Веры Поляковой-Макей «Анна Каренина». Эта постановка современное видение бессмертной классики одноименного романа Льва Толстого. Главным партнёром постановки выступил Мурманский морской рыбный порт. Театральный проект Беларуси успел стать популярным во многих городах России.

«Анна Каренина» - одно из знаковых произведений русской литературы, её визитная карточка во всем мире, известная каждому. Однако, классическое произведение в исполнении белорусского проекта «ТриТформат» - это осовремененная постановка с элементами мюзикла, но всё с тем же драматизмом на пределе чувств.

Премьера спектакля с участием известной белорусской актрисы Веры Поляковой-Макей, которая играет Анну состоялась в Мурманском областном театре кукол. Показ этого яркого спектакля стал возможен благодаря поддержке Мурманского морского рыбного порта.

Анастасия Креславская, финансовый директор «Мурманского морского рыбного порта»: «На самом деле, мы очень хорошо общались с белорусской делегацией, которая приезжала к нам по поводу нашей профессиональной деятельности по перевалке и хранению грузов. И нашли какие-то точки взаимопонимания и соприкосновения в культурной ниве, когда обменялись контактами и поняли, что есть такое мероприятие, которое требует небольшого финансирования с нашей стороны. Мы выступили помощниками, партнёрами в этом мероприятии».

Даниил Полещук, исполнительный директор Мурманского морского рыбного порта: «У нас не только производственная деятельность по перевалке рыбы и морепродуктов, но мы очень активно поддерживаем культуру нашей области и культуру братского народа. Республика Беларусь становится родной, потому что мы переваливаем грузы и Республики Беларусь. И естественно, поддерживаем культурные события – эту постановку».

Посмотреть театральную постановку собрался полный зал зрителей.

Дарьяна Рогова, учитель русского языка и литературы в Мурманском политехническом лицее: «Я учитель русского языка и литературы. И, к сожалению, «Анны Карениной» в программе у нас нет. Мы проходим другие произведения Льва Николаевича Толстого. Поэтому я решила хотя бы таким образом познакомить детей с таким произведением, как роман «Анна Каренина». Надеюсь, что детям понравится, а я тоже получу огромное удовольствие».

Такое сотрудничество между Заполярьем и Республикой Беларусь вывело дружбу на новый уровень. Культурное направление ждёт большое развитие.

Мурманск всегда был, есть и будет городом-портом. В последнее время развитие морской логистики стало важнейшим аспектом экономической деятельности страны. Мурманский морской рыбный порт трудится над стоящими перед ним задачами, в числе которых развитие импортозамещения как в России, так и Республике Беларусь. Это подчеркнул и президент Александр Лукашенко на недавней встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

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