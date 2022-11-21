«Анна Каренина» на новый лад, или Театральный проект Беларуси показан в Мурманске
«Анна Каренина» - одно из знаковых произведений русской литературы, её визитная карточка во всем мире, известная каждому. Однако, классическое произведение в исполнении белорусского проекта «ТриТформат» - это осовремененная постановка с элементами мюзикла, но всё с тем же драматизмом на пределе чувств.
Премьера спектакля с участием известной белорусской актрисы Веры Поляковой-Макей, которая играет Анну состоялась в Мурманском областном театре кукол. Показ этого яркого спектакля стал возможен благодаря поддержке Мурманского морского рыбного порта.
Анастасия Креславская, финансовый директор «Мурманского морского рыбного порта»: «На самом деле, мы очень хорошо общались с белорусской делегацией, которая приезжала к нам по поводу нашей профессиональной деятельности по перевалке и хранению грузов. И нашли какие-то точки взаимопонимания и соприкосновения в культурной ниве, когда обменялись контактами и поняли, что есть такое мероприятие, которое требует небольшого финансирования с нашей стороны. Мы выступили помощниками, партнёрами в этом мероприятии».
Даниил Полещук, исполнительный директор Мурманского морского рыбного порта: «У нас не только производственная деятельность по перевалке рыбы и морепродуктов, но мы очень активно поддерживаем культуру нашей области и культуру братского народа. Республика Беларусь становится родной, потому что мы переваливаем грузы и Республики Беларусь. И естественно, поддерживаем культурные события – эту постановку».
Посмотреть театральную постановку собрался полный зал зрителей.
Дарьяна Рогова, учитель русского языка и литературы в Мурманском политехническом лицее: «Я учитель русского языка и литературы. И, к сожалению, «Анны Карениной» в программе у нас нет. Мы проходим другие произведения Льва Николаевича Толстого. Поэтому я решила хотя бы таким образом познакомить детей с таким произведением, как роман «Анна Каренина». Надеюсь, что детям понравится, а я тоже получу огромное удовольствие».
Такое сотрудничество между Заполярьем и Республикой Беларусь вывело дружбу на новый уровень. Культурное направление ждёт большое развитие.
Мурманск всегда был, есть и будет городом-портом. В последнее время развитие морской логистики стало важнейшим аспектом экономической деятельности страны. Мурманский морской рыбный порт трудится над стоящими перед ним задачами, в числе которых развитие импортозамещения как в России, так и Республике Беларусь. Это подчеркнул и президент Александр Лукашенко на недавней встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.