Анна Клищ, тренер по пауэрлифтингу: легко ли стать серебряным призёром на Кубке России по пауэрлифтингу

Чемпионка Мурманской области и Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу Анна Клищ стала серебряным призёром соревнований в весовой категории 52 кг, которые проходили с 14 по 23 октября текущего года. На Кубке России по пауэрлифтингу (троеборье классическое) за медали боролись более 160 спортсменов из разных регионов страны.

Анна Клищ - тренер в одном из спортивных клубов города Мурманска. Хрупкая девушка занимается пауэрлифтингом и может спокойно подымать вес, превышающий её массу тела в 6 раз. Уже ей-то точно известно, как заряжаться энергией и позитивом.

Главный секрет бодрого начала дня – правильный завтрак. Творог с сухофруктами и мёдом станут отличным решением - вкусно и полезно, считает наша землячка.

О том, как начался её путь в спорте, какие правила в этом виде спорта действуют, сколько таких спортсменок в нашем регионе, идёт разговор с Анной Клищ, тренером по пауэрлифтингу, в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD».