Анна Криганчук, зооволонтёр: люди сами виноваты в том, что у нас много бездомных животных

Анна Криганчук, зооволонтёр с 2017 года. Специализируется на помощи бездомным котам и кошкам. Благодаря Анне, многие животные нашли новых хозяев.

Анна спасает брошенных пушистиков с улицы, оказывает им медицинскую помощь, пристраивает бездомных животных. Она проводит лечение и содержание питомцев самостоятельно и при помощи сборов на карту Фонда «Ищу Человека» https://vk.com/murmandogs.

В настоящее время Анна Криганчук курирует и лечит кота Фёдора. Подопечному примерно 5 лет, беспородный. Диагноз: «диабет», параллельный диагноз на данный момент диагностируется, так как у Феди проблемы с кишечником.

Подробную история Феди можно посмотреть в соцсети «ВК»: https://vk.com/wall-21740016_158453.

Кот ищет семью, он безумно ласковый и особенно тянется к мужчинам. Фёдор нуждается в ежедневных инъекциях инсулина и строгой 4-разовой диете: изо дня в день строго по часам в одно и то же время, одной и той же порцией.