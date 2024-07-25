Анна Мельник: я пожарным быть хочу!

Кто в детстве не мечтал стать пожарным? Профессия благородная и интересная!

Какими качествами должен обладать спасатель? Какое у него должно быть здоровье? А главное, где на это учат?

На эти и многие другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечает специалист отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения регионального МЧС Анна Мельник.