День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.23 12:00
Анна Норова и Анастасия Перфилова: о проекте «Женщины в бизнесе»
За последние несколько десятилетий женщины добились значительных успехов в мире бизнеса. Несмотря на многочисленные проблемы и препятствия, они зарекомендовали себя как невероятно способные предприниматели, руководители и лидеры. Сегодня всё больше и больше северянок открывают собственный бизнес, объединяются в реализации серьёзных проектов. Например, «Женщины в бизнесе».
Что это за проект? Кто в нём может участвовать? Какие спикеры будут выступать в этом году? Что может круто поменяться в вашем бизнесе после участия в проекте?
Все эти вопросы будут обсуждаться в рамках программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», гостями которой станут дизайнер и владелица бренда кастомных украшений «Norova» Анна Норова и владелица туристического судна «Картель» Анастасия Перфилова.
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Последние комментарии
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
Татьяна
29.03.23 09:23
А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
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