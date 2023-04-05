Анна Норова и Анастасия Перфилова: о проекте «Женщины в бизнесе»

За последние несколько десятилетий женщины добились значительных успехов в мире бизнеса. Несмотря на многочисленные проблемы и препятствия, они зарекомендовали себя как невероятно способные предприниматели, руководители и лидеры. Сегодня всё больше и больше северянок открывают собственный бизнес, объединяются в реализации серьёзных проектов. Например, «Женщины в бизнесе».

Что это за проект? Кто в нём может участвовать? Какие спикеры будут выступать в этом году? Что может круто поменяться в вашем бизнесе после участия в проекте?

Все эти вопросы будут обсуждаться в рамках программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD», гостями которой станут дизайнер и владелица бренда кастомных украшений «Norova» Анна Норова и владелица туристического судна «Картель» Анастасия Перфилова.