Анна Пряхина, художница, арт-менеджер: о развитии современного искусства в нашем регионе

«Я обезличена. Мое искусство - отражение меня. И пока я ищу своё чистое истинное искусство, мой облик обретает лишь некоторые черты. Путь долог», - так написала о себе Анна Пряхина, художница, на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» в августе 2021 года.

Анна около 8 лет занимается искусством. Начала свой творческий путь с фотографии. Сейчас работает в медиумах технологическое искусство, сайнс-арт, саунд-арт.

География её выставок: Франция, Италия, Германия, Швейцария, Норвегия, Россия.

А как начался творческий путь Анны? Кто он - современный художник? Какой уровень искусства в нашем регионе? Об этом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с Анной Пряхиной, художницей, арт-менеджером.