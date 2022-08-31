День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.08.22 12:00
Анна Репина, стилист-имиджмейкер: как правильно выбирать одежду, или Осенний сезон в новом образе
Приходит яркая осень! Приближается новый сезон! Многие северянки задаются вопросами: как готовитесь к нему? носить то, что осталось с прошлого года? Или всё надоело, не впечатляет! Куплю всё новое! А может, не стоит впадать в крайности? Есть выход - ревизия гардероба.
И сразу понятно, что не наденем больше: мало - велико, не актуально, не отвечает текущему запросу, просто заношенная вещь… И чего точно не хватает. Например, какой жакет свяжет верх и низ, какого цвета рубашка внесёт разнообразие в комплекты и, если покупать топ, то какой фактуры.
И здесь на помощь северянкам спешит Анна Репина, стилист-имиджмейкер, которая сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывает, как правильно создать привлекательный образ, как выбрать одежду, каких магазинов, на её взгляд, не хватает в регионе и пользуются ли спросом услуги имиджмейкера.
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