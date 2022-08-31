Анна Репина, стилист-имиджмейкер: как правильно выбирать одежду, или Осенний сезон в новом образе

Приходит яркая осень! Приближается новый сезон! Многие северянки задаются вопросами: как готовитесь к нему? носить то, что осталось с прошлого года? Или всё надоело, не впечатляет! Куплю всё новое! А может, не стоит впадать в крайности? Есть выход - ревизия гардероба.

И сразу понятно, что не наденем больше: мало - велико, не актуально, не отвечает текущему запросу, просто заношенная вещь… И чего точно не хватает. Например, какой жакет свяжет верх и низ, какого цвета рубашка внесёт разнообразие в комплекты и, если покупать топ, то какой фактуры.

И здесь на помощь северянкам спешит Анна Репина, стилист-имиджмейкер, которая сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» рассказывает, как правильно создать привлекательный образ, как выбрать одежду, каких магазинов, на её взгляд, не хватает в регионе и пользуются ли спросом услуги имиджмейкера.