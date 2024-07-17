Анна Шестерикова хочет знать, чем увлекаются дети Андрея Чибиса и какие у него были оценки в школе

Сегодня вопросы главе региона задаёт Анна Шестерикова. - Начнём с самого лёгкого. У Вас есть дети? – поинтересовалась в начале интервью юная журналистка. - Да, конечно.

Сегодня вопросы главе региона задаёт Анна Шестерикова.

- Начнём с самого лёгкого. У Вас есть дети? – поинтересовалась в начале интервью юная журналистка.

- Да, конечно.

- А чем они увлекаются?

Выпуски нового проекта будут выходить по средам на сайте «СеверПост» и в эфире телеканала «Арктик-ТВ».

Проект программы «Здесь вопросы задаю я!» реализуется при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.