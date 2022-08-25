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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.08.22 19:30

Анна Шинкаренко, корреспондент «Арктик-ТВ», пообщалась с экоактивистами и «влезла в их шкуру»

Быть осознанным при покупке продуктов, сортировке и переработке мусора - всё это актуальные темы современного общества. Всем известные авоськи вновь пользуются спросом, пластик разделяется по номерам, а сортировка мусора, как выяснилось, занимает не так много времени. Анна Шинкаренко, корреспондент «Арктик-ТВ», пообщалась с экоактивистами и узнала, как это быть экологичным:


Быть осознанным при покупке продуктов, сортировке и переработке мусора - всё это актуальные темы современного общества. Всем известные авоськи вновь пользуются спросом, пластик разделяется по номерам, а сортировка мусора, как выяснилось, занимает не так много времени.

Анна Шинкаренко, корреспондент «Арктик-ТВ», пообщалась с экоактивистами и узнала, как это быть экологичным:

- Я купила продукты в супермаркете в разном пластике, чтобы понять, какие упаковки наносят больший вред экологии. Моя корзина состояла из товаров, с которыми вы сталкиваетесь изо дня в день. А теперь давайте разбираться, какой пластик существует.

- Вот это единичка - ПЭТ. Это очень токсичный пластик, поэтому если вы его покупаете, то нужно выпить содержимое и бутылку сразу выбросить либо сдать на переработку. Повторно его ни в коем случае нельзя использовать, потому что очень много микропластика выделяется в продукты. Это очень вредно. Тем более нельзя этот пластик греть. Часто бывает, что люди покупают продукты в контейнерах, ставят их в микроволновку, потом едят. Это категорически делать нельзя!

- Ты купила салат себе? Ты пересыпаешь в стеклянную тарелку? Как поступаешь?

- Ну, чаще всего я пересыпаю в тарелку, но это больше с эстетической точки зрения. Мне приятней есть из тарелки, чем из контейнера. Хорошо, если мы берём сыр в вакуумной упаковке? Вакуумная упаковка это просто кошмар! Если вы посмотрите, то здесь нанесена маркировка «семь».  Это очень токсичный пластик, что семерка, что тройка.

Как отмечает экоактивистка, йогурт и десерт имеют маркировку пластика №6. Такая упаковка не пригодна для повторного применения, так как начинает выделять канцероген – стирол. Рекомендовано выбрасывать всю упаковку такого рода. А вот салат и крупа на нашем столе упакованы в пластик под номером 5. Он очень популярен и широко применим в различных отраслях. По свойствам схож с полиэтиленом. Почти безвреден и встречается повсюду.

Валерия Албухова, экоактивистка: «Я обычно хожу в магазин вот с такими вот шопперами. Чаще всего я хожу с рюкзаками, но иногда беру с собой шопперы»

-  Сказу видно, что ты давно его используешь.

- Да, да. Это мой любимый шоппер с уточкой.

Одно дело купить продукты, другое правильно рассортировать в холодильники и на полках кухонного гарнитура. Крупы лучше хранить не в упаковке, а в стекле либо контейнерах. Каши в пакетах быстрого приготовления имеют маркировку пластика 2. При варке такой может выделять вредные вещества, что приводит к серьёзным заболеваниям.

Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик ТВ»: «В гостях у Валерии, которая занимается переработкой мусора, сортировкой продуктов. Сейчас мы посмотри, что находится в её холодильнике».

Валерия Албухова, экоактивистка: «Обычно я отвешиваю продукты вот в такие фруктовачки. Это экологичней, чем обычные пакеты, т.к. они многоразовые. Всё, что многоразовое, это намного экологичнее. Но недавно я в одном магазине заказывала доставку и мне всё привезли вот в таких пакетах. Никакой экологичной альтернативы в доставках нет, но такие пакеты перерабатываются. Можно сдать это всё на переработку. Но вдруг вы пришли в магазин и забыли свою фруктовку, то можно сделать так, как я. Беру помидорки, кладу их вот так на весы, отвешиваю, беру этикеточку и таким вот образом покупаю продукты».

- Какой пластик использовать и как экологично хранить продукты в домашних условиях, я разобралась. Но что делать с отходами?

Валерия Албухова, экоактивистка: «У меня всё разделено: макулатура, пластик и органика. Всё я сюда складываю и примерно в раз-два в месяц вывожу на переработку. На самом деле, мне очень часто говорят, как мне не лень вот этим всем заниматься. Но я на самом деле очень ленивый человек, я пришла к переработке отходов очень ленивая, мне реже приходится выбрасывать мусор, я могу не париться по этому поводу».

Раздельный мусор можно сдать, например, волонтёрам в экологическое движение «Природа и молодёжь». Ребята расскажут, какие виды пластика они принимают, что дальше с ним происходит. Андрей Зубов - один из активистов - экологов, который не только дома, но и на улице имеет свои экопривычки.

Адрей Зубов, экоактивист: «Я ещё довольно частый посетитель поликлиники, поэтому у меня есть с собой всегда бахилы многоразовые, потому что если один раз сходишь в поликлинику в бахилах, то лучше использовать многоразовые бахилы. Кроме того, я не хочу тратиться на фруктовки, я с собой ношу пакеты, в которые я складываю какие-то фрукты. Если я хочу купить фрукты, то я их складываю в пакеты. Прихожу домой, пакет мою и снова кладу в свой рюкзак. У меня всегда с собой есть кружка складная. Если вдруг я захочу купить попить, то я её открываю, что-то наливаю и пью. Это очень удобно и экологично. Кроме того, у меня с собой ложка, если захочется поесть, то одноразовую ложку не надо будет покупать, а я смогу что-нибудь поесть своей ложкой».

Как отмечают экоактивисты первый шаг для сохранения природы - это донести мусор до мусорного бака, второй - сдать в пункт переработки вторсырья. В Мурманске установлены только экомодули для приёма макулатуры. Адреса указаны на сайте организации «Зелёный полюс».

 

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