Анна Шинкаренко: о работе «Академии телевидения»

Мурманская «Академия телевидения» начинает обучение в новой группе юношей и девушек по направлению «Видеосъёмка и монтаж».

«Совсем не обязательно знать все настройки и понимать принцип работы видеокамеры, - уверяют преподаватели «Академии». – Обучение идёт с нуля». В процессе обучения учащиеся получат знания по основам видеосъёмки, как смонтировать ролик так, чтобы это было «вкусно» и захватывающе.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Анастасия Карева, руководитель проекта «Академия телевидения», и Анна Шинкаренко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ», рассказывают о планах «Академии телевидения» на 2023 год. Какими достижениями выпускников гордятся преподаватели, как проходят занятия в «Академии» и когда ждать следующий набор в группы.