Анна Старикова дарит «Радости жизни» своим землякам

Стать художником никогда не поздно. Если творчество рвётся наружу, то не стоит сдерживать порыв. Лучше дать волю желанию и начать создавать прекрасное. Вероятно, с таким настроем художница Анна Старикова и решилась на проведение первой персональной выставки «Радости жизни».

Анна Старикова с детства любила рисовать. Однако её родители не поддерживали увлечения девочки, считая, что художник - это не профессия. И вот Анна стала инженером, потом спустя годы бухгалтером. Лишь спустя много лет она вновь взялась за любимое хобби.

Анна рисует в направлении реализма. Очень любит пастель и масляные краски. Первую персональную экспозицию, которую открыли в выставочном зале Мурманска, художница посвятила детям. Практически все портреты малышей она рисовала с реальных людей.

По признанию Анны, хоть она много лет и живёт в Санкт-Петербурге, первую персональную выставку художница решила открыть на малой родине - в Мурманске. И на этом женщина не думает останавливаться. Она поделилась с нами, что следующую экспозицию хочет посвятить именно родному краю.

Помимо портретов на экспозиции есть несколько сказочных картин и произведений, посвященных северным ягодам. Увидеть своими глазами работы можно в выставочном зале Мурманска до 15 февраля.