День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.03.25 12:00
Анна Утенкова: о том, отличить депрессию от весенней хандры
ХХ век ознаменовался «модой» на шизофрению, а тренд XXI века - биполярное расстройство личности и депрессия.
«Нет, я не Байрон, я другой!», воскликнули современники Фрейда. И вместо того, чтобы продолжать, как положено в XVIII веке, страдать меланхолией, все как один зашлись в истерическом припадке.
ХХ век ознаменовался «модой» на шизофрению, а тренд XXI века - биполярное расстройство личности и депрессия.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анна Утенкова, клинический психолог, рассказывает о том, действительно ли страдать - это просто мода, или в обществе распространён такой недуг
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