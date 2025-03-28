Анна Утенкова: о том, отличить депрессию от весенней хандры

ХХ век ознаменовался «модой» на шизофрению, а тренд XXI века - биполярное расстройство личности и депрессия.

«Нет, я не Байрон, я другой!», воскликнули современники Фрейда. И вместо того, чтобы продолжать, как положено в XVIII веке, страдать меланхолией, все как один зашлись в истерическом припадке.

ХХ век ознаменовался «модой» на шизофрению, а тренд XXI века - биполярное расстройство личности и депрессия.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Анна Утенкова, клинический психолог, рассказывает о том, действительно ли страдать - это просто мода, или в обществе распространён такой недуг