В Мурманской области стартует ежегодный конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.03.26 19:30

Аномальная мартовская оттепель внесла коррективы в программу 91-го Праздника Севера

Традиционный Мурманский лыжный марафон, который должен был собрать около трёх тысяч участников из 64 регионов России и зарубежья, отменён.

Организаторы приняли это решение из соображений безопасности - сложный рельеф трассы в условиях дождей и вскрывшихся ручьев стал травмоопасным для спортсменов.

Решение об отмене Мурманского лыжного марафона принималось в экстренном порядке. И далось организаторам тяжело, ведь тщательная подготовка к гонкам велась круглогодично.

Александр Зубко, директор Центра по спортивной подготовке Мурманской области: «Нам были минусы, чтобы могла выехать тяжёлая техника, но пошли дожди…. Пострадала территория Долины Уюта с её трассами».

Члены жюри, включая экспертов Федерации лыжных гонок России, провели осмотр трассы. На лыжне обнаружили проталины и разливы ручьев, которые образовались из-за затяжной оттепели и прошедших дождей.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Рассмотрели все альтернативные варианты, но трасса 10 км очень сложная, а у неё сейчас нет достаточной ширины».

Особую опасность для массового старта представляют узкие участки трассы и крутые спуски. Технический делегат федерации отметил, что при падении одного спортсмена на скоростном спуске, риск получить травму возникает у десятков идущих следом лыжников.

Алексей Карцев, технический делегат Федерации лыжных гонок России: «Именно эти участники могли попасть в завалы. Здесь очень быстрые спуски, они узкие. Попадаешь, возможно падение, а сзади тебя сотни человек, в итоге поломки и травмы».

Спортсмены, которые уже заявились на марафон, отмечают: трасса действительно требует высокой подготовки, а в сложившихся погодных условиях она стала опасной.

Иван Селиванов, тренер по лыжным гонкам и триатлону, участник марафона Праздника Севера: «Для ветеранов и новичков - очень тяжелая трасса, навыки спусков у многих страдают. Один притормозит, второй, создаётся снежная каша, для участников это создает большую опасность».

Чтобы избежать повторения ситуации в будущем, организаторы приняли решение сдвинуть сроки проведения марафона. В 2027 году лыжников ждут на старте раньше - 13 и 14 марта. Участники, зарегистрированные в этом году, будут допущены до соревнований автоматически.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»