Аномальная мартовская оттепель внесла коррективы в программу 91-го Праздника Севера

Традиционный Мурманский лыжный марафон, который должен был собрать около трёх тысяч участников из 64 регионов России и зарубежья, отменён.

Организаторы приняли это решение из соображений безопасности - сложный рельеф трассы в условиях дождей и вскрывшихся ручьев стал травмоопасным для спортсменов.

Решение об отмене Мурманского лыжного марафона принималось в экстренном порядке. И далось организаторам тяжело, ведь тщательная подготовка к гонкам велась круглогодично.

Александр Зубко, директор Центра по спортивной подготовке Мурманской области: «Нам были минусы, чтобы могла выехать тяжёлая техника, но пошли дожди…. Пострадала территория Долины Уюта с её трассами».

Члены жюри, включая экспертов Федерации лыжных гонок России, провели осмотр трассы. На лыжне обнаружили проталины и разливы ручьев, которые образовались из-за затяжной оттепели и прошедших дождей.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Рассмотрели все альтернативные варианты, но трасса 10 км очень сложная, а у неё сейчас нет достаточной ширины».

Особую опасность для массового старта представляют узкие участки трассы и крутые спуски. Технический делегат федерации отметил, что при падении одного спортсмена на скоростном спуске, риск получить травму возникает у десятков идущих следом лыжников.

Алексей Карцев, технический делегат Федерации лыжных гонок России: «Именно эти участники могли попасть в завалы. Здесь очень быстрые спуски, они узкие. Попадаешь, возможно падение, а сзади тебя сотни человек, в итоге поломки и травмы».

Спортсмены, которые уже заявились на марафон, отмечают: трасса действительно требует высокой подготовки, а в сложившихся погодных условиях она стала опасной.

Иван Селиванов, тренер по лыжным гонкам и триатлону, участник марафона Праздника Севера: «Для ветеранов и новичков - очень тяжелая трасса, навыки спусков у многих страдают. Один притормозит, второй, создаётся снежная каша, для участников это создает большую опасность».

Чтобы избежать повторения ситуации в будущем, организаторы приняли решение сдвинуть сроки проведения марафона. В 2027 году лыжников ждут на старте раньше - 13 и 14 марта. Участники, зарегистрированные в этом году, будут допущены до соревнований автоматически.