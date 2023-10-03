Ансамбль песни и пляски Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота дал концерт в Дудинке

Это уже традиционное событие для Таймыра, которое сопровождает каждое прибытие в морской порт военных кораблей.

Творческий коллектив продемонстрировал зрителям классические танцевальные и вокально-инструментальные номера из своего репертуара. Основу концертной программы составили популярные песни советского периода.

Ансамбль на Таймыр прилетел с Кольского полуострова самолётом военно-транспортной авиации для моральной поддержки личного состава арктической группировки, выполняющего задачи десятого похода по морям Северного ледовитого океана. Своё искусство они с удовольствием дарят и жителям регионов российского Крайнего Севера, где организована боевая подготовка воинов-североморцев.

Отметим, наши артисты не раз выезжали с концертами в Донецкую и Луганскую народные республики, выступали в зоне боевых действий.