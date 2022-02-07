День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.22 19:30
Ансамбль песни и пляски Северного флота поддержал российскую сборную на Олимпиаде в Пекине
Видеоролик с выступлением ансамбля активно набирает популярность в социальных сетях.
Творческий коллектив записал выступление на Приморской площади в Североморске. Военнослужащие пожелали спортсменам побед и исполнили патриотические песни «Герои спорта» и «Вперёд, Россия!».
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