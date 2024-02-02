Ансамбль Русских народных инструментов пришёл в больницу

Сегодня дети из онкологического отделения Мурманской областной детской клинической больницы улыбались, смеялись и танцевали на мастер-классе по русским народным музыкальным инструментам.

По коридорам детской больницы в Мурманске разливается задорная музыка. Залихватски весело участники ансамбля Русских народных инструментов познакомили детей с этим направлением.

Сергей Макаров, руководитель ансамбля Русских народных инструментов России областного Дворца Культуры имени С.М. Кирова: «Представляем и рассказываем про русские народные инструменты. И это очень интересно. Даже никто не задумывается, а только в нашей стране, то есть, у нашего народа, а это единственный народ в мире, у которого есть свой национальный оркестр, где играют на своих инструментах».

Среди инструментов исполнителей - бубны, трещотки, хлопушки, ложки, свирели, жалейки, гармонь, баян и балалайка-контрабас. На некоторых из них юные пациенты могли и очень хотели научиться играть.

Такие праздники украшают серые будни в стенах больницы.

Иванна Доронина, заведующая онкологическим отделением Мурманской областной детской клинической больницы: «Наши дети с онкологическими заболеваниями находятся на длительном лечении, многие привязаны к капельницам, многодневными исследованиями, постоянными анализами. И никому неведомо, насколько это больно, тяжело, неприятно. Поэтому такие концерты, несвязанные с болезнью, они очень украшают жизнь, радуют и привносят свежий ветер в наши палаты».

Малыши и их родители остались под впечатлением от такого концерта, а некоторые так вдохновились, что обещали себе после выписки начать заниматься народной музыкой.

Наталья Иванова, мама юной пациентки: «Я считаю, что надо это развивать и в массах прививать, потому что детки сейчас более современные, они об этом даже и не знают. Ну, и мы родители, тоже не все в курсе. Поэтому я считаю, что надо как можно чаще такие мероприятия проводить, это будет интересно».

На мастер-класс, состоявшийся в рамках Недели борьбы с раком, пришли 30 маленьких пациентов вместе со своими родителями. После этого концерта народную музыку собрались послушать дети со всех остальных отделений учреждения.