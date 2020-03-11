Ансамбль Северного флота поддержал мальчика с СМА

Артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота приглашают на благотворительный концерт в поддержку Миши Жукова.

Флотские артисты выступят в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова 13 марта. Ансамбль исполнит лучшие номера, рассказывающие о службе на флоте и о жизни в Заполярье.

Посмотреть выступление смогут все желающие. Собранные средства будут направлены на лечение маленького северянина Миши Жукова, у которого диагностировали спинально-мышечную атрофию, мальчик нуждается в срочном дорогостоящем лечении.