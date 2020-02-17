День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.02.20 19:30
Ансамбль Северного флота провёл два благотворительных концерта
Артисты Ансамбля песни и пляски Северного флота поддержали Мишу Жукова. С благотворительными концертами они выступили на двух площадках города Мурманска.
Флотские артисты порадовали своим творчеством мурманчан, приехавших в торгово-развлекательные центры на выходных. Ансамбль исполнил лучшие номера, рассказывающие о службе на флоте и о жизни в Заполярье. Посмотреть выступление могли все желающие.
Собранные средства будут направлены на лечение маленького северянина. Следующий благотворительный концерт коллектив даст во Дворце культуры имени С.М. Кирова, который запланирован на 13 марта.
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