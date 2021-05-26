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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.05.21 19:30

Ансамбль вернулся домой с победой и миллионом рублей!

Ансамбль песни и пляски Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота получил гран-при в VII Всеармейском конкурсе песни и пляски «Поклонимся великим тем годам…».

Военных артистов Ансамбля песни и пляски Северного флота встречали на аэродроме в  Североморске с почестями. Помимо завоёванного на всеармейском конкурсе гран-при, творческому коллективу вручили денежный приз – миллион рублей, а художественный руководитель ансамбля Дмитрий Акманов победил в номинации «Лучший режиссёр-постановщик».

Владимир Воробьев, начальник штаба Северного флота: «Это победа коллектива, это победа СФ. Я недаром сказал, что это творческий экипаж СФ, потому что, если СФ будет заниматься только боевой подготовкой и сосредоточится только на чём-то одном, значит, в чём-то другом мы будем проигрывать, у нас где-то будет провал. СФ под руководством нашего командующего старается развиваться гармонично, чтобы все виды: оперативной, боевой подготовки и, в том числе, и культура у нас развивалась также гармонично,  чтобы наши коллективы радовали не только нас на СФ, но и в Москве на фестивале Вооруженных сил».

С торжественной речью перед артистами выступил начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьёв. Он поздравил коллектив с победой в главном военном творческом конкурсе и, по традиции, подарил жареного поросёнка, а исполнители североморского Дворца культуры «Строитель» встретили победителей песней «Ребята 70-й широты».

Ансамбль песни и пляски Северного флота на сцене Центрального академического театра российской армии в Москве обошёл 12 соперников.

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