Аншлаг в ДК «Судоремонтник»!

Участники встречи с главой администрации Мурманска и депутатом Государственной Думы заполнили почти весь зал. Что волнует росляковцев больше всего? За что северяне сказали спасибо руководителю города и депутату Госдумы?

Посёлок Росляково стал частью Мурманска в январе 2015 года. За прошедшие 3 года его облик значительно изменился.

- Дали автобус № 33. Замечательные автобусы, мы ими пользуемся, нам очень удобно, наши дети ездят в Мурманск в школы, - говорит Татьяна Солоухина, директор МБОУ СОШ № 3 (г.Мурманск, р-н. Росляково). - Посёлок стал гораздо чище. Дворы убираются, лестницы чистятся, очень приятно.

Помимо этого в бывшем военном посёлке, а теперь микрорайоне города, ремонтируют дороги, создали сквер на улице Советской, а так же совсем недавно открыли самый большой в Мурманске физкультурно-оздоровительный комплекс под открытым небом. Масштабное сооружение соответствует всем современным требованиям безопасности и включает 8 площадок для занятий различными видами спорта: от лёгкой атлетики до футбола.

- У нас здесь теперь есть спортивная площадка, - говорит Ольга Остникова, специалист по кадрам АО «82-й судоремонтный завод». - От жителей большое спасибо.

На встречу с представителями власти пришли многие жители микрорайона. Как подметил депутат Государственной Думы Алексей Веллер, такая активность населения - результат налаженного и плодотворного диалога. «Эти три года прошли не зря и сточки зрения улучшения жизни жителей Росляково, и с точки зрения перспектив, - говорит Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - И с точки зрения того, что жизнь здесь теперь кипит и активности стало больше. И это здорово!».

Став частью Мурманска Росляково получил не только серьёзную финансовую поддержку, но и дополнительный контроль со стороны главы администрации. Регулярные рейды позволили грамотно регулировать работу управляющих компаний и привести улицы бывшего посёлка в порядок. «Всё двигается вперёд, я уверен, что у Росляково впереди большие перспективы! – уверяет Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - А власти Мурманска свои обязательства как выполняли, так и будут выполнять».

Однако, несмотря на все уже достигнутые результаты, впереди ещё много работ. Росляковцы один за другим задают вопросы.

- Нами было направлено письмо по поводу асфальтирования дроги в августе прошлого года. Пришёл ответ, что будут занимать этой дорогой. А когда? – интересуются из зала.

- К сожалению, всё что связано с муниципальным имуществом, не всегда можно сделать быстро, - замечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. Он пообещал проконтролировать ситуацию, чтобы озвученный участок дороги обязательно попал в план по ремонтам на будущий год.

Андрей Сысоев отметил, что в Росляково продолжатся работа по выявлению и ремонту пустующих муниципальных помещений. Оставшиеся без хозяев площади приводят в порядок и передаются горожанам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Здесь выявлено 49 таких квартир, их ремонт запланирован в этом году.