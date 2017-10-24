РАМКИ ЗАКОНА: Учимся защищать свои персональные данныеБыть студентом теперь выгодно, как минимум на 5%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»24.10.17 19:30

Антидиверсионный отряда Северного флота успешно отразил атаку «террористов» во время учений

Подводные лодки и корабли Северного флота оснащены грозным оружием, но морские субмарины становятся беззащитными во время швартовки у причалов. Задача специального антидиверсионного отряда Северного флота обнаружить и ликвидировать опасных шпионов или разведчиков. О том, как специалисты учатся это делать, наблюдали журналисты «Арктик-ТВ».

Слова диверсант или шпион, кажется, ушли в далёкое прошлое, а упоминания в речи, скорее всего, они вызывают не чувство беспокойства, а воспоминания о хороших книгах или кинофильмах про войну, персонажи которых – наши контрразведчики, благодаря своей смекалке и навыкам побеждали немецких агентов. Но на деле, в том числе морском, на такого рода опасности смотрят сквозь мониторы беспилотных подводных аппаратов-разведчиков, без всякой романтической пелены.

На сигнал об опасности незамедлительно реагирует спецотряд по борьбе с подводными диверсионными силами Северного флота. На вооружении военных быстроходный катер, автоматическое оружие и гранатомёты. Весь доступный арсенал военные в любой момент готовы пустить в ход.

Бойцам предстоит противостоять нескольким диверсантам. По легенде учений, они пытаются проникнуть на охраняемую территорию и заминировать важные объекты. Нарушителей, роли которых так же играют флотские специалисты, очень быстро находят и в ходе непродолжительной перестрелки «террористов» ликвидируют. Одного из злоумышленников удается взять в плен.

Но зрелищнее всего выглядит подводное сражение. Водолазы спецподразделения используют приспособленные для сражений в морской среде - автоматы и пистолеты. Такое зрители видели только в приключенческих или исторических фильмах об агентах разведки, а здесь всё происходит в реальности. Задача у бойцов та же, что и на суше, по возможности взять шпиона живым, что во время учений без труда удаётся сделать.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРоссийские компании на 10% реже приглашают молодых специалистов на работу, чем в прошлом году
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 485 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Павел Вячеславович
24.10.17 12:57
Шесть лет обысков, изъятий оргтехники и документации в плоть до лицевых карточек (как будто хотели блокировать работу организации), и ничего, абсолютно ничего не нашли. По этому и отказ от обвинения.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Павел Вячеславович
24.10.17 11:53
Однобокий репортаж, освещающий одну точку зрения (как и предыдущие репортажи, наверное заказные ИМХО). Да колхоз был в советские времена, теперь коммерческое предприятие. Как скажите отправить пенс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Евгений
24.10.17 10:53
Все однобоко! Помойка!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире04:00«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение в Первомайском округе Мурманска восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика