Антидиверсионный отряда Северного флота успешно отразил атаку «террористов» во время учений

Подводные лодки и корабли Северного флота оснащены грозным оружием, но морские субмарины становятся беззащитными во время швартовки у причалов. Задача специального антидиверсионного отряда Северного флота обнаружить и ликвидировать опасных шпионов или разведчиков. О том, как специалисты учатся это делать, наблюдали журналисты «Арктик-ТВ».

Слова диверсант или шпион, кажется, ушли в далёкое прошлое, а упоминания в речи, скорее всего, они вызывают не чувство беспокойства, а воспоминания о хороших книгах или кинофильмах про войну, персонажи которых – наши контрразведчики, благодаря своей смекалке и навыкам побеждали немецких агентов. Но на деле, в том числе морском, на такого рода опасности смотрят сквозь мониторы беспилотных подводных аппаратов-разведчиков, без всякой романтической пелены.

На сигнал об опасности незамедлительно реагирует спецотряд по борьбе с подводными диверсионными силами Северного флота. На вооружении военных быстроходный катер, автоматическое оружие и гранатомёты. Весь доступный арсенал военные в любой момент готовы пустить в ход.

Бойцам предстоит противостоять нескольким диверсантам. По легенде учений, они пытаются проникнуть на охраняемую территорию и заминировать важные объекты. Нарушителей, роли которых так же играют флотские специалисты, очень быстро находят и в ходе непродолжительной перестрелки «террористов» ликвидируют. Одного из злоумышленников удается взять в плен.

Но зрелищнее всего выглядит подводное сражение. Водолазы спецподразделения используют приспособленные для сражений в морской среде - автоматы и пистолеты. Такое зрители видели только в приключенческих или исторических фильмах об агентах разведки, а здесь всё происходит в реальности. Задача у бойцов та же, что и на суше, по возможности взять шпиона живым, что во время учений без труда удаётся сделать.