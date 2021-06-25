«Антиковидные» QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян

141 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. ольше всего заболевших в Мурманске (+ 68), в Кандалакшском районе (+17), в Апатитах (+11), в Кировске (+10), в Мончегорске, Оленегорске и Североморске (+7).

QR-коды доступны уже более чем 11 миллионам россиян, которые вакцинировались. В конце месяца их смогут получить ещё 9 миллионов вакцинированных и переболевших граждан, сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.