Антимонопольная служба будет помогать развитию конкуренции

Мурманск в сфере развития конкуренции занимает второе место по Северо-Западу России. Так что региональной антимонопольной службе нужно будет постараться, чтобы работать ещё эффективнее. А новым толчком к развитию послужит указ президента, подписанный в декабре прошлого года.

В России всего два национальных плана – по борьбе с коррупцией, а теперь и по развитию конкуренции. По словам специалистов, документ пока носит декларативный характер, если сказать проще, то это перечень рекомендаций. Для потребителей это значит, что товаров и услуг теоритически в ближайшем будущем должно стать больше, а цены на них при наличии конкуренции будут ниже. Для бизнеса - это возможность выйти на новые рынки и закинуть «бизнес-удочку» туда, где до сих пор превалируют государственные предприятия и учреждения.

План затрагивает 12 отраслей и по каждому из этих направлений на федеральном уровне примут «дорожные карты». Этим указаниям и придётся следовать регионам. Среди задач нового закона есть и такой пункт, как снижение нарушений в отношении предпринимателей со стороны властей. В Мурманской области антимонопольная служба в год фиксирует от 30 до 40 таких обращений. По мнению экспертов, это исторический момент ведь для предпринимателей создаются все условия для развития.

- Теперь это национальная политика развития конкуренции и все органы власти обязаны оказывать активное содействие, - отмечает Алексей Коптев, начальник отдела контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Мурманского УФАС. - Антимонопольная служба выступает координатором и инициатором этого процесса. Национального плана будет контролировать его соблюдение.