Антитеррористические подразделения провели учения в акватории Кольского залива

В акватории Кольского залива на одном из морских судов антитеррористические подразделения, осуществляющие деятельность в морских пространствах Арктики, провели тренировку. В ходе её сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, Управления Росгвардии по Мурманской области с применением корабельного состава береговой охраны и авиации ФСБ России были отработаны варианты и способы тактических приёмов пресечения акта незаконного вмешательства в деятельность судна, принадлежащего ПАО «ГМК «Норильский никель»».

Руководитель тренировки – начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району – руководитель оперативного штаба генерал-майор Станислав Маслов.

В ходе тренировки отработаны элементы беспарашютного десантирования оперативно-боевых групп. В смоделированной ситуации проверены взаимодействие и слаженность действий подразделений силовых ведомств, изучены варианты, способы и тактические приёмы проведения практических мероприятий по пресечению акта незаконного вмешательства на объекте МЭД.

По оценке руководителя тренировки, участники успешно справились с поставленной задачей, показали высокий профессионализм и слаженность действий.

Подобные тренировки на морских судах регулярно проводятся с целью поддержания на высоком уровне готовности подразделений противодействия терроризму в морских пространствах Арктики.