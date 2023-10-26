Антитеррористическое учение «Лагуна – Талнах – 2023» состоялось в морском районе Мурманска

Тренировка была организована сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

По легенде учения, группа диверсантов совершила террористический акт в Баренцевом море, диверсанты напали на контейнеровоз. В обезвреживании нарушителей закона были задействованы береговая охрана, авиации ФСБ России и подразделений специального назначения.

Группа высадилась на захваченное злоумышленниками судно, осмотрела каюты и отделения, а на капитанском мостике обезвредила террористов. Помимо этого, был отработан эпизод, во время которого диверсионно-разведывательные формирования действовали дистанционно, применяя безэкипажный катер с интегрированной боевой частью.

Ирина Вахренева, официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району: «В результате проведения антитеррористических мероприятий с задействованием корабельного состава береговой охраны, авиации ФСБ России и подразделений специального назначения условные диверсанты были обезврежены, а негативные последствия от совершения теракта устранены. Членами оперативного штаба отработаны способы и тактические приёмы пресечения террористического акта в отдаленных морских пространствах Российской Федерации, совершаемого с использованием иностранных судов».