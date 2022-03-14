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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.03.22 19:30

Антиторпедой по торпеде противника

Экипаж российского фрегата «Адмирал флота Касатонов» в Средиземном море отработал учебно-боевые задачи по противолодочной и антиторпедной обороне корабля на морских переходах.

Тактическая обстановка была смоделирована при помощи компьютерной программы. Благодаря такому оборудованию моряки имеют возможность проводить тренировки в условиях, максимально приближенных к боевым, не растрачивая при этом боезапас.

Алексей Чупин, командир минно-торпедной боевой части фрегата «Адмирал флота Касатонов» Северного флота: «В ходе проведения противолодочного учения выполнены действия личного состава по противоторпедной защите корабля, отработана организация применения антиторпед по торпеде противника, идущей на корабль. Действия личного состава расчётов правильные, общая оценка «отлично». Торпеда противника поражена антиторпедой, вооружение в очередной раз доказало свою эффективность».

 

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