Антон Царапин и Полина Бусыгина: о спортивной программе фестиваля «Гольфстрим»

Уже в эту субботу, 31 августа, в Мурманске состоится одно из самых ярких и зрелищных спортивных событий года — фестиваль «Гольфстрим». Мурманчан и гостей города ждёт насыщенная программа со множеством разнообразных активностей.