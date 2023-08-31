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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.08.23 12:00

Антон Царапин: играем в снежки на песке! Как такое возможно?

Играть в снежки можно круглый год! Мы уже привыкли к играм в снежки по правилам «Юкигасен», а вот 9 сентября в рамках фестиваля спорта «Гольфстрим» состоится турнир по игре в «снежки» на песке на специально оборудованной площадке под Кольским мостом.

Эта игра подойдёт для всех, кто любит драйв и азарт, готов проявить командную сплочённость и стратегическое мышление, считает Антон Царапин, организатор игр «Юкигассен». Особого инвентаря для этого не нужно, а мягкие шарики заменят холодные и привычные снежки.

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Антон Царапин, организатор игр «Юкигассен», расскажет о том, что такое «снежный бой» на песке, как можно принять участие в играх, какие будут правила и какая награда за победу.

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