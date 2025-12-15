Антон Чайко: о красоте Мурманского берега

Фотограф Антон Чайко, увлекающийся съёмкой природной красоты нашего региона, размещая уникальные фотографии и видеосюжеты в соцсети «ВКонтакте», назвал свою страничку «Мурманский берег».

Мурманским берегом называется морское побережье северной части Кольского полуострова от Норвежской границы до мыса Святой Нос, омываемое Баренцевым морем. Это одно из красивейших мест на планете.

Он находит неисследованные пещеры, терпеливо ждёт момента, чтобы сделать, например, портрет тюленя. Долгое время он мечтал снять это животное крупным планом в хорошем качестве, чтобы пополнить коллекцию снимков настоящих тюленей. Много месяцев Чайко исследовал прибрежные воды на лодке в поисках нужного места. В начале ноября удача наконец улыбнулась ему — в районе устья реки Воронья фотограф запечатлел животное в естественной среде обитания.

Он знает, чтобы поладить с китом - нужно сыграть для него концерт.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Антон Чайко, фотограф, видеограф и блогер, рассказывает о том, как диалог с природой Севера для него стал смыслом жизни.