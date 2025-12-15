Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис«Путевка в жизнь»: в Кировске после масштабной реконструкции открыли культурный центр «Большевик»
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.12.25 12:00

Антон Чайко: о красоте Мурманского берега

Фотограф Антон Чайко, увлекающийся съёмкой природной красоты нашего региона, размещая уникальные фотографии и видеосюжеты в соцсети «ВКонтакте», назвал свою страничку «Мурманский берег».

Мурманским берегом называется морское побережье северной части Кольского полуострова от Норвежской границы до мыса Святой Нос, омываемое Баренцевым морем. Это одно из красивейших мест на планете.

Он находит неисследованные пещеры, терпеливо ждёт момента, чтобы сделать, например, портрет тюленя. Долгое время он мечтал снять это животное крупным планом в хорошем качестве, чтобы пополнить коллекцию снимков настоящих тюленей. Много месяцев Чайко исследовал прибрежные воды на лодке в поисках нужного места. В начале ноября удача наконец улыбнулась ему — в районе устья реки Воронья фотограф запечатлел животное в естественной среде обитания.

Он знает, чтобы поладить с китом - нужно сыграть для него концерт.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Антон Чайко, фотограф, видеограф и блогер, рассказывает о том, как диалог с природой Севера для него стал смыслом жизни.

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
