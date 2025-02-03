Антон Кондрашов и Людмила Парафило: о проекте «ПроЛичное», или Необычная арттерапия

С февраля 2025 года в Мурманске стартует проект #ПроЛичное.

Как сообщает Частное учреждение социального обслуживания «Социальный центр – SOS Мурманск», в рамках проекта, каждый вторник с 16.30 до 18.00 у молодёжи (от 14 до 23 лет) есть возможность поужинать с арт – терапевтом.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Антон Кондрашов, руководитель проекта «ПроЛичное», и Людмила Парафило, педагог-психолог, художник, арт-терапевт, рассказывают о том, что входит в ужин с арт-терапевтом, когда и где будет проходить необычная встреча и общение.