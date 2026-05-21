Антон Юрманов, проректор Мурманского арктического университета, о необходимости защиты природы Арктики

Подробный разговор о том, как сохранить уникальную природу Арктики, не останавливая развитие туризма и бизнеса. Сегодня гость программы «Проще говоря» - Антон Юрманов, кандидат биологических наук, учёный, который сам участвует в полевых исследованиях и привлекает к работе молодёжь.

Разговор в студии идёт о хрупкой природе Арктики и растущем турпотоке. Отметим, что в нашем регионе уже действует свод правил наблюдения за морскими обитателями.

Антон Юрманов, проректор по научной и инновационной деятельности Мурманского арктического университета: «Мы понимаем, что никто не приезжает в Мурманскую область, чтобы сделать жизнь китов хуже. Все же хотят посмотреть на нашу уникальную природу, поэтому нам важно поучаствовать в её сохранении».

Отдельная тема беседы - создание в Мурманской области научного центра по изучению морских млекопитающих и птиц.

Антон Юрманов, проректор по научной и инновационной деятельности Мурманского арктического университета: «Мы занимаемся проектированием морской биостанции университета, которая станет доступной для наших учёных и специалистов из других регионов».