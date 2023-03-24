Анжелика Багриевская: о 20-летии Федерации бильярда Мурманской области

Федерация бильярда Мурманской области существует уже 20 лет. Несколько месяцев назад организация продлила аккредитацию, что позволяет полноценно развивать бильярд, как вид спорта в нашем регионе.

13 и 14 мая совместно с Министерством спорта Мурманской области и Центром спортивной подготовки планируется провести большой открытый турнир - Кубок губернатора Мурманской области.

Какие этапы переживал бильярд Кольского Заполярья за эти 20 лет? Какие разновидности бильярда есть в клубе и кого соберёт Кубок губернатора в этом году? На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечает Анжелика Багриевская, президент Федерации бильярда Мурманской области.