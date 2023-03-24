День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.03.23 12:00
Анжелика Багриевская: о 20-летии Федерации бильярда Мурманской области
Федерация бильярда Мурманской области существует уже 20 лет. Несколько месяцев назад организация продлила аккредитацию, что позволяет полноценно развивать бильярд, как вид спорта в нашем регионе.
13 и 14 мая совместно с Министерством спорта Мурманской области и Центром спортивной подготовки планируется провести большой открытый турнир - Кубок губернатора Мурманской области.
Какие этапы переживал бильярд Кольского Заполярья за эти 20 лет? Какие разновидности бильярда есть в клубе и кого соберёт Кубок губернатора в этом году? На эти и другие вопросы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» отвечает Анжелика Багриевская, президент Федерации бильярда Мурманской области.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
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Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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