Анжелика Болозович и Виталий Королёв: станет ли Мурманск столицей Тотального диктанта?

8 декабря в Мурманском государственном техническом университете состоялся полуфинал конкурса «Столица Тотального диктанта — 2023». В режиме онлайн каждый город-участник презентовал свой город.

Спустя три часа трансляции жюри выбрали 4 финалиста – это Омск, Калининград, Мурманск и Нижний Тагил.

Как удалось пройти в финал? Кто будет автором диктанта в будущем году? Каковы наши шансы стать столице Тотального диктанта? Обо всем этом и не только рассказывают гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Анжелика Болозович, координатор штаба Тотального диктанта в г. Мурманске, начальник отдела довузовской подготовки МГТУ, и Виталий Королёв, директор Центра внешних коммуникаций и маркетинга МГТУ; Тотальный «диктатор» 2019 года на площадке МГТУ.