АО «Электротранспорт» планирует улучшить маршруты городских троллейбусов

Ежегодно городской транспорт перевозит более 43 миллионов человек. Из них более 6 миллионов – учащиеся и студенты.

Для удобства и повышения уровня безопасности пассажиров на предприятии регулярно обновляют автопарк. Только в прошлом году были приобретены 12 новых троллейбусов и 9 автобусов. В этом году новые машины также появится на дорогах города. Кроме того, на остановках будут установлены новые информационные табло.

В планах предприятия - модернизации маршрутов. Сейчас обсуждается вопрос создания нового автобусного маршрута от областной больницы города. Изменит маршрут движения автобус № 1. Маршруты троллейбусов №№ 3 и 10 планируется продлить, построив новую ветку.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «Речь идёт о работе по продлению третьего маршрута от улицы Радищева и десятого маршрута от кинотеатра «Мурманск». А в дальнейшем там проглядываются кольцевые маршруты, потому что контактная сеть соединится».