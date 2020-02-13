АО «Электротранспорт» поздравляет юбилейных пассажиров

На этой неделе АО «Электротранспорт» исполнилось 58 лет, а сегодня руководство компании отправилось поздравлять юбилейного пассажира.

Обычный автобус, следующий по 10-му маршруту в Мурманске, ежедневно перевозит сотни человек, но один из пассажиров станет юбилейным - 3 миллиарда 250 миллионным!

Наталья Беспалова, юбилейный пассажир АО «Электротранспорт»: «Я сама даже не ожидала. Я постоянно пользуюсь общественным транспортом, так как машины своей нет».

Поздравил мурманчанку с таким событием заместитель директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. Он вручил ей благодарственное письмо, проездной билет на март и другие подарки. Кроме того, одновременно с Натальей, но в троллейбусе маршрута № 3 купила билет Анна Миляева. И она также стала юбилейной пассажиркой.

Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска: «Алгоритм программы, которая вычисляет юбиляра: собирает информацию ежедневной перевозки пассажиров, навигационные данные с транспортного средства, показывает то, что в данном автобусе может появиться этот юбилейный пассажир».

Так обычный день стал неожиданно праздничным для двух северянок. А отсчёт пассажиров в нашем городском общественном транспорте продолжается.